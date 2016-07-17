Бирмингем, США, 17 июля, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, победив своего соотечественника Криса Арреолу. Бой состоялся накануне в городе Бирмингем (США, штат Алабама).

eurosport.ru Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер

Бой был довольно суровым, у после восьмого раунда команда Арреолы отказалась продолжать борьбу. Уайлдер защитил свой титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

Напомним, 21 мая в Москве должен был состоятся бой Уйлдера с российским тяжеловесом Александром Поветкиным за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе.

Но за девять дней до боя вдруг выяснилось, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. И хотя концентрация мельдония была крайне низкой, что указывает на то, что препарат принимался давно, WBC бой отменил. Начато расследование, результаты которого должны быть оглашены в ближайшее время.