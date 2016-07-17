Москва, 17 июля, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Представители антидопинговых ведомств 10 стран и 20 групп спортсменов добиваются отстранения всей российской сборной от участия в Олимпийских играх текущего года в Рио. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил The New York Times.

theseus.ice-nut.ru Олимпийские игры. Изображение на древнегреческой посуде

Согласно данным газеты, по меньшей мере 10 стран и 20 представителей планируют потребовать, отстранить всю делегацию от РФ от летних Олимпийских игр в связи с обвинением в государственной допинговой программе

В числе стран, представители которых выступают против участия России в в Олимпийских играх, есть такие страны как США, Япония, Германия, Испания, Швейцария.

В преддверии Олимпийских игр в Рио спортсмены и чиновники в понедельник, 18 июля, планируют оказать значительное давление на Международный олимпийский комитет в понедельник. Также в понедельник будет опубликован отчет комиссии WADA по допингу на соревнованиях в Сочи.

Как ранее передавало ИА REGNUM, накануне глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта отправил послание в МОК. В письме Тайгарт потребовал исключить всех российских спортсменов из списков на Олимпиаду-2016. Автор послания объяснил, что решение должно быть принято до начала Игр, то есть до 26 июля.