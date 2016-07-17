Киев, 17 июля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В ночь с пятницы на субботу, 16 июля, в центре Киева было совершено три нападения на главу украинского отделения международной неправительственной организации Transparency International (TI)Андрея Марусова. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте организацию.

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Первое нападение произошло 15 июля в центре украинской столицы на Подоле. У Марусова была похищена сумка с имевшимися там документами о деятельности компании за последние несколько лет.

После произошедшего по вызову прибыл полицейский автомобиль. Прямо на глазах стражей порядка на главу TI неизвестные напали вновь. Полицейские наблюдали за действиями злоумышленников, но не пытались защитить потерпевшего.

Последнее нападение на бизнесмена произошло уже рано утром в субботу. Случилось это в тот момент, когда Марусов возвращался домой из отделения полиции. Злоумышленник попробовал отобрать у мужчины фотоаппарат, где были сохраненные снимки участников первых двух нападений.

Сам Марусов заявил, что совершенные на него нападения произошли с целью оказать давние на украинское отделение Transparency International из-за с его «принципиальной антикоррупционной деятельностью». Глава TI также подчеркнул, что компания протестовала до нападений против восстановления на работу военного прокурора Константина Кулика, который подозревается Национальным антикоррупционным бюро в незаконном обогащении.

«Таким образом, для многих мы неудобная организация», — объяснил Марусов.