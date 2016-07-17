Ницца, Франция, 17 июля, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Мохамед Лахуайедж Бухлель, который предположительно является террористом в Ницце, за пару часов до террористического акта написал своему брату, что «он счастлив». Об этом стало известно из интервью родственника боевика изданию The Daily Mirror.

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По словам брата предполагаемого террориста Джабера Бухлеля, за несколько часов до трагедии мужчина отправил ему селфи и написал, что у него все нормально и он счастлив. Узнав о терактах в Ницце, родственники Мохамеда стали писать ему сообщения о том, все ли у него в порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июля в Ницце в районе Маньян был совершен теракт. Грузовик врезался в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии. Сначала машина протаранила толпу людей на морском променаде, после чего были слышны выстрелы.

Позже сообщалось о том, что жертвами террористического акта стали по меньшей мере 60 человек, еще сто человек получили серьезные ранения. В связи с этим в городе был введен специальный план, который предусмотрен для ситуации с массовыми человеческими жертвами.