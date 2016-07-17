Москва, 17 июля, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что норвежский восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, которая трижды брала «золото» на олимпиадах по тому же виду спорта, поженились. Бьорндален сообщил об этом на своей странице в Facebook, приложив к записи свадебное фото.

FrankWinkler Свадебное фото

«Какой прекрасный день», — написал под фотографией спортсмен. Соответствующую запись он перевел еще на два языка.

О том, как и где проходили торжественная церемония, ничего не сообщается.

Роман биатлонистов длится уже несколько лет. Они познакомились на Олимпийских Играх-2010 в Ванкувере. С тех пор об отношениях между Бьорндаленом и Домрачевой ходили лишь слухи. И вот в апреле текущего года стало известно о том, что олимпийские чемпионы скоро станут родителями. Ребенок должен родиться в октябре.