Каир, 17 июля, 2016, 04:13 — ИА Регнум. Египетская сторона не блокировала проект заявления Совета Безопасности ООН, который осуждал попытку военного переворота в Турции. Об этом вечером в субботу, 16 июля, сообщили в МИД Египта.

Andreas Metz Египет

В египетском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что не выступали против принятия самого заявления, а предлагали лишь внести в него «незначительную правку».

В тексте министерства говорится о том, что Каир предложил заменить предложение, которое касается «уважения демократически избранного правительства Турции на предложение с призывом уважать принципы демократии, конституционности и законности».

Ранее ИА REGNUM писало о том, что СБ ООН не согласовал для печати проект заявления, осуждающего попытку госпереворота в Турции. Текст заявления подготовили представители США. Однако египетская сторона выражала несогласие по поводу одного пункта. Между сторонами произошла дискуссия, и в результате к компромиссу прийти так и не удалось.