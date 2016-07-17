Алеппо, Сирия, 17 июля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. В Алеппо ведутся активные военные столкновения с террористами, о чем сообщают мирные жители сирийского города. Об этом стало известно из информационного бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованного на сайте Минобороны РФ.

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Как отмечается в сообщении, на северо-западе города Алеппо военизированные формирования террористов попытались при помощи четырёх террористов-смертников на автомобилях атаковать позиции подразделений вооружённых сил Сирии.

«Все атаки были отражены, террористы уничтожены. По поступающей информации от жителей Алеппо в городе продолжаются интенсивные боестолкновения», — говорится в бюллетене.

Напомним, что ранее в сирийском Алеппо несколько террористов смертников попытались совершить взрыв недалеко от позиции вооруженных сил Сирии.

Ранее ИА REGNUM передавало, что, по состоянию на 15 июля, режим перемирия в Сирии соблюдают в большей части провинций. Нарушения режима прекращения огня было зафиксировано четыре раза на на территории провинции Дамаск.