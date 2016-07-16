Вашингтон, 17 июля, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Заявления о причастности США к попытке военного переворота в Турции являются ложными и вредят американо-турецким отношениям, заявил госсекретарь США Джон Керри в разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

ntv.ru Джон Керри государственный секретарь США

Как отмечается, Керри выразил готовность США помочь Турции в проведении расследования обстоятельств и причин мятежа. По словам госсекретаря США, высказывания о причастности американских властей к попытке переворота в Турции не соответствуют действительности.

Во время разговора между Керри и Чавушогл первый призвал главу турецкого иностранного ведомства проявить сдержанность в ходе расследования обстоятельств попытки военного переворота в стране.

В свою очередь, Мевлют Чавушогл поблагодарил США за поддержку в этом вопросе. В то же время госсекретарь США заявил, что Вашингтон поддерживает демократически избранное турецкое правительство, порядок в стране. Также Керри подчеркнул, что важно, чтобы при организации ответа на попытку переворота были предприняты все необходимые меры для того, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Напомним, что вечером в пятницу, 15 июля, часть турецких военных попытались организовать военный переворот в стране. Однако 16 июля правительство Турции заявило, что мятеж удалось пресечь. В результате произошедшего погибло по меньшей мере 265 человек, почти полторы тысячи ранены, около 2,5 тыс. человек арестованы.