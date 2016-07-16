Афины , 17 июля, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, вертолет, на котором участники попытки турецкого военного переворота бежали в Грецию, доставлен обратно. Об этом информирует Анатолийское агентство.

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Как говорится в сообщении агентства, вертолет, похищенный во время мятежа, доставлен обратно на территорию Турции.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в субботу, 16 июля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция в скором времени выдаст турецкой стороне участников неудавшегося военного переворота, которые покинули территорию страны на вертолете. Как заявил Чавушоглу, Афины решение о возврате турецких офицеров было принято во время его телефонных переговоров с главой МИД Греции Никосом Коциасом.

Также в субботу вечером состоялся телефонный разговор между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы Ципрас заявил, что передаст официальной Анкаре восемь бежавших в Грецию мятежников.