Байконур, Казахстан, 17 июля, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, к Международной космической станции был запущен транспортный корабль новой серии «Прогресс МС-03» на ракете-носителе «Союз-У». Об этом стало известно из Twitter Роскосмоса.

roscosmos.ru С Байконура стартовал грузовой космический корабль

Известно, что пуск «Союза» с «Прогрессом МС-03» произошел точно по плану. В 00:50 по московскому времени корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя. 19 июля в 3:22 по московскому времени должна будет произойти стыковка космического корабля с МКС.

Грузовик доставит на станцию продукты питания, воздух, топливо, новое оборудование, а также посылки для экипажа. В общей сложности вес груза составляет около двух тонн.

Напомним, что сейчас на Международной космической станции, помимо Алексея Овчинина и Анатолия Иванишина, которые будут контролировать процесс стыковки корабля к станции, находятся Олег Скрипочка, американцы Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс, а также японец Такуя Ониси.