Анкара, 17 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Солдаты, которые были задержаны в Турции за то, что принимали участие в попытки военного переворота, сообщили, что посчитали все происходящее вокруг них за обычные учения. Задержанные делали такие заявления во время допросов. Об этом в субботу, 16 июля, сообщила газета Hurriyet.

Цитата из к/ф «Солдаы неудачи». реж Бен Стиллер. 2008. США, Великобритания, Германия Солдат неудачи

По началу события солдаты воспринимали как учения. Только когда люди стали забираться на танки, солдаты все поняли, объяснил один из задержанных военных. Его группу задержали в аэропорту Ататюрка.

На допросах подозреваемые также заявили, что полковник, командовавших солдатами, приказал им отступать, когда увидел приближение полицейских отрядов.

Напомним, что 16 июля, как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий ВВС Турции и Высшего военного совета страны Акин Озтюркарестовали по подозрению в организации попытки военного переворота. Также в субботу в попытке захвата власти обвиняют гюленистов — сторонников известного исламского общественного деятеля и писателя Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.

В общей сложности в Турции было задержано более 2300 человек. Среди задержанных есть как обычные военнослужащие, офицеры, так и высокопоставленные лица.