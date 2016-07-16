Анкара, 17 июля, 2016, 00:52 — ИА Регнум. В Турции полицейским удалось заблокировать попытку военного переворота в стране, однако полностью его подавить пока не удалось. Об этом в субботу, 16 июля, заявил глава Минобороны республики Фикри Ышык, пишут «Известия».

publicdomainpictures.net Тлеющие угли

По словам министра турецкого военного ведомства, попытка переворота в стране была пресечена, но говорить о том, что удалось устранить опасность в полной мере, пока рано. Ышык отметил, что в связи с событиями 15−16 июля полицейские будут проверять людей на улицах страны, пока не станет ясно, что опасность окончательно не миновала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате неудавшегося госпереворота в Турции погибло 265 человек, из них 104 человек военных, все остальные — гражданские. Получили ранения около 1440 людей. После того, как турецкое правительство объявило о подавлении попытки военного переворота, в стране было задержано более 2300 человек, в числе которых высокопоставленные лица.