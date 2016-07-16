Каир, 17 июля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. В субботу, 16 июля, Совет Безопасности ООН не сумел согласовать для прессы заявление с реакцией по поводу попытки государственного переворота в Турции. Об этом дипломатический источник в ООН сообщил ТАСС.

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Известно, что текст по поводу событий в Турции 15−16 июля подготовили представители США. Однако вариант этого текста не устроил Египет. Между участниками состоялись активные переговоры, однако к компромиссу прийти так и не удалось.

Суть разногласия между американской и египетской стороной заключается в следующем. В проекте заявления США говорилось о том, что все стороны в Турции должны уважать правительство страны, которое было избрано демократическим образом, а также проявлять сдержанность и не допускать кровопролития.

В свою очередь, Каир предложил внести изменения в заявление относительно этого пункта: «уважать демократические и конституционные принципы и верховенство права, проявить сдержанность и избегать любого насилия или кровопролития». С точки зрения египетской стороны, Совет безопасности ООН не имеет права определять законность избрания правительства любой страны, в частности Турции.

В результате к компромиссу по данному вопросу прийти так и не удалось, и документ был заблокирован.

Как ранее передавало ИА REGNUM, вечером в пятницу, 15 июля, группа турецких военных попыталась совершить государственный переворот в Турции. Военные заявили, что захватили в стране власть. Позже Анкара заявила, что сумела подавить попытку госпереворота. Были задержаны тысячи человек по всей стране. По последним данным, в результате боевых действий погибло 265 человек, еще около 1440 получили ранения.