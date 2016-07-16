Махачкала, 16 июля, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Пассажирская «Газель» и ВАЗ-2109 столкнулись в Карабудахкентском районе Дагестана. Как сообщает МВД по Республике Дагестан, в результате ДТП погиб один человек (водитель легковой автомашины), еще 11 получили различные травмы.

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«С различными телесными повреждениями госпитализированы 6 человек, остальные после оказания помощи на месте происшествия отпущены», — говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу, 16 июля, около с.Карабудахкент.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины аварии.