Анкара, 16 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. На военной авиабазе «Инджирлик» в Турции задержаны несколько военных, которые принимали участие в попытке военного переворота в стране. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Инджирлик» Авиабаза «Инджирлик»

«Военнослужащие, несшие службу на авиабазе НАТО в Турции «Инджирлик», причастны к подготовке госпереворота», — сказал он.

При этом Чавушоглу уточнил, что речь идет о турецких военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля 2016 г. в Турции группа силовиков предприняла попытку захвата власти. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру власти Турции полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате столкновений погибли 265 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

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