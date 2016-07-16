Валдай, Новгородская область, 16 июля, 2016, 23:06 — ИА Регнум. При взлете с аэродрома на Валдае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Cessna. Об этом, как передает RT, заявил глава Валдайского района Юрий Стадэ.

townnews.com Потерпел крушение частный легкомоторный самолет

По его словам, в результате инцидента пострадали 3 человека (пилот и два пассажира).

«Пилот и двое пассажиров легкомоторного самолёта Cessna-172 прооперированы в Валдайском филиале 122-й клинической больницы, — говорит Стадэ. — У двоих тяжелые переломы, один — в состоянии средней тяжести, но все в сознании».

При этом глава Валдайского района добавил, что пилот воздушного судна не получал разрешения на взлет из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер).

Другие подробности пока неизвестны.