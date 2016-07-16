Вашингтон, 16 июля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в настоящее время в США, никогда не был сторонником государственных переворотов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил сам оппозиционер на брифинге.

theblaze.com Фетхуллах Гюлен — проповедник

«Я много раз говорил о том, что я являюсь сторонником республиканцев, — заявил он. — И я против авторитарных методов управления. Я оставляю решение о том, есть ли или нет демократии в Турции на усмотрение турецкому народу».

При этом Гюлен добавил, что он никогда не поддерживал государственные перевороты.

16 июля президент Турции Тайип Эрдоган на митинге перед своими сторонниками в Стамбуле заявил, что власти США должны выдать Турции проповедника-оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации мятежа.

«Я всегда говорил: того, кто находится у вас в Пенсильвании или депортируйте, или выдайте нам, — говорит турецкий лидер. — Но меня не слышали. Теперь после этой попытки переворота я снова обращаюсь: выдайте наконец его Турции».

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