Вашингтон, 16 июля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием исключить всех спортсменов РФ из числа участников Олимпиады-2016, которая пройдет в Бразилии. Копия письма USADA, которое отправлено на имя президента МОК Томаса Баха, оказалась в распоряжении агентства «Р-Спорт».

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«В соответствии с олимпийскими принципами и хартией и кодексом WADA, USADA просит исполком МОК отстранить Олимпийский и Паралимпийский комитеты России от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, — говорится в письме USADA. — Учитывая скорое открытие Олимпиады в Рио, мы просим МОК не позднее 26 июля подтвердить, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты, как и все спортсмены из РФ, не должны участвовать в Играх».

12 мая газета The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что не менее 15 российских призёров Олимпийских игр-2014 употребляли допинг. В своей публикации издание ссылалось на экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, по словам которого, в РФ существует некая управляемая государством «допинговая программа», которая очень тщательно планировалась на протяжении многих лет, для того, чтобы обеспечить победу спортсменов РФ на Олимпиаде в Сочи.

После этого МОК обратился к WADA с призывом незамедлительно начать проверку информации.

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