Краснодар, 16 июля, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Тело 14-летней девочки обнаружено возле железной дороги в Краснодарском крае. Об этом сообщает в субботу, 16 июля, Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«15 июля в 12:40 мск на 1895 км рядом с железнодорожным полотном остановочной площадки Магри Северо-Кавказской железной дороги обнаружено тело 14-летней девочки …, — говорится в сообщении. — Несовершеннолетняя проживала в поселки Магри Лазаревского района Краснодарского края».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск причастных к данному преступлению.

Другие подробности пока неизвестны.