В Тверской области отметили День русской деревни
Тверь, 16 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. День русской деревни отпраздновали в деревне Есёмово Ржевского района Тверской области 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На праздник съехались сотни гостей — не только из Тверской области, но и из соседних регионов, в том числе Москвы.
Участников мероприятия приветствовали исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, руководители Ржевского района.
«Деревня — это символ трудолюбия, стойкости, силы духа и процветания. Важно, что молодежь, которая пришла сегодня на праздник, является носителем давних традиций наших предков и, уверен, будет и впредь хранить память о наших истинных истоках», — отметил Игорь Руденя. Жителей района, гостей мероприятия от имени президента России также поздравил Владимир Васильев, который отметил особую роль села в развитии экономики. Работа, которая ведется на федеральном уровне в сфере землепользования, нацелена на повышение благосостояния людей, живущих в сельской местности.
День русской деревни организован на месте слияния рек Волга и Сишка. Это место широко известно среди знатоков истории, жителей Тверской области, туристов и тех, кто путешествует по местам боевой славы. Поселок Есёмово — родина героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Здесь также находится воинское захоронение советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на ржевской земле. В знак памяти Игорь Руденя возложил цветы к обелиску и могиле генерала Сеславина.
«Это очень важный для нашей области проект. Он стал практической реализацией плана по развитию туризма в регионе. Планируем сделать этот праздник еще более масштабным», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.
Эта тема, а также другие актуальные вопросы развития Ржевского района обсуждалась на встрече Игоря Рудени с главами сельских поселений, которая прошла сегодня на площадке праздника. Глава Ржевского района Валерий Румянцев подтвердил планы о продолжении проекта «День русской деревни» в будущем. При этом, по словам Валерия Румянцева, планируется расширить его территориально, усилить содержательную часть.
Традиционно центральным событием праздника стала военно-историческая реконструкция. Сегодня в ней были задействованы более 350 человек, в том числе жители Ржева, местная молодежь. Также развернута ярмарка ремесленников и фермеров Тверской области, организованы презентации русской национальной кухни и мастер-классы, исконно русские забавы.
Символом праздника стал знаменитый есёмовский пряник, путешествие которого началось в Москве. На праздник кондитерское изделие доставила команда байкеров. Игорь Руденя передал пряник главе района Валерию Румянцеву. Далее есёмовский пряник отправится в путешествие по другим заповедным местам Тверской области.