Тверь, 16 июля, 2016, 21:58 — ИА Регнум. День русской деревни отпраздновали в деревне Есёмово Ржевского района Тверской области 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. На праздник съехались сотни гостей — не только из Тверской области, но и из соседних регионов, в том числе Москвы.

Пресс-служба правительства Тверской области Исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Игорь Руденя на праздновании Дня русской деревни

Участников мероприятия приветствовали исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, руководители Ржевского района.

«Деревня — это символ трудолюбия, стойкости, силы духа и процветания. Важно, что молодежь, которая пришла сегодня на праздник, является носителем давних традиций наших предков и, уверен, будет и впредь хранить память о наших истинных истоках», — отметил Игорь Руденя. Жителей района, гостей мероприятия от имени президента России также поздравил Владимир Васильев, который отметил особую роль села в развитии экономики. Работа, которая ведется на федеральном уровне в сфере землепользования, нацелена на повышение благосостояния людей, живущих в сельской местности.

День русской деревни организован на месте слияния рек Волга и Сишка. Это место широко известно среди знатоков истории, жителей Тверской области, туристов и тех, кто путешествует по местам боевой славы. Поселок Есёмово — родина героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Александра Никитича Сеславина. Здесь также находится воинское захоронение советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на ржевской земле. В знак памяти Игорь Руденя возложил цветы к обелиску и могиле генерала Сеславина.

«Это очень важный для нашей области проект. Он стал практической реализацией плана по развитию туризма в регионе. Планируем сделать этот праздник еще более масштабным», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.

Эта тема, а также другие актуальные вопросы развития Ржевского района обсуждалась на встрече Игоря Рудени с главами сельских поселений, которая прошла сегодня на площадке праздника. Глава Ржевского района Валерий Румянцев подтвердил планы о продолжении проекта «День русской деревни» в будущем. При этом, по словам Валерия Румянцева, планируется расширить его территориально, усилить содержательную часть.

Традиционно центральным событием праздника стала военно-историческая реконструкция. Сегодня в ней были задействованы более 350 человек, в том числе жители Ржева, местная молодежь. Также развернута ярмарка ремесленников и фермеров Тверской области, организованы презентации русской национальной кухни и мастер-классы, исконно русские забавы.

Символом праздника стал знаменитый есёмовский пряник, путешествие которого началось в Москве. На праздник кондитерское изделие доставила команда байкеров. Игорь Руденя передал пряник главе района Валерию Румянцеву. Далее есёмовский пряник отправится в путешествие по другим заповедным местам Тверской области.