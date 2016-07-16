Анкара, 16 июля, 2016, 21:52 — ИА Регнум. В Турции силовики освободили 3-х высокопоставленных военачальников, которые были захвачены мятежниками при попытке государственного переворота. Об этом, как передает RT, заявил министр обороны страны Фикри Ышик.

tccb.gov.tr Попытка переворота не удалась

«Главком ВВС, глава жандармерии страны и заместитель главы генштаба, взятые в заложники при попытке переворота, освобождены», — говорит он.

При этом Фикри Ышик добавил, что правительство Турции полностью контролирует ситуацию в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля текущего года в Турции группа силовиков предприняла попытку захвата власти. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы Анкары и Стамбула. Государственный переворот не удался, к утру президенту Турции Тайипу Эрдогану силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате неудавшегося переворота погибли 265 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

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