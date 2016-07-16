В Турции освобождены еще трое военачальников
Анкара, 16 июля, 2016, 21:52 — ИА Регнум. В Турции силовики освободили 3-х высокопоставленных военачальников, которые были захвачены мятежниками при попытке государственного переворота. Об этом, как передает RT, заявил министр обороны страны Фикри Ышик.
«Главком ВВС, глава жандармерии страны и заместитель главы генштаба, взятые в заложники при попытке переворота, освобождены», — говорит он.
При этом Фикри Ышик добавил, что правительство Турции полностью контролирует ситуацию в стране.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля текущего года в Турции группа силовиков предприняла попытку захвата власти. Многочисленные отряды военных с бронетехникой вышли на улицы Анкары и Стамбула. Государственный переворот не удался, к утру президенту Турции Тайипу Эрдогану силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.
По последним данным, в результате неудавшегося переворота погибли 265 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.
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