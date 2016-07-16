Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Власти США должны выдать Турции проповедника-оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации мятежа. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на митинге перед своими сторонниками в Стамбуле.

ИА REGNUM

«Я обращаюсь к главе США (Барак Обама), — говорит турецкий лидер. — Я всегда говорил: того, кто находится у вас в Пенсильвании или депортируйте, или выдайте нам. Но меня не слышали. Теперь после этой попытки переворота я снова обращаюсь: выдайте наконец его Турции».

При этом Эрдоган добавил, что Турция и США являются стратегическими партнерами, поэтому Вашингтон должен выполнить требование Анкары.

«Ведь мы выдавали террористов, которых вы просили, — сказал Эрдоган. — А теперь дайте нам того, кто состоит у нас в нашем списке террористов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля группа силовиков в Турции предприняла попытку захвата власти. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру верные властям Турции силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 260 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

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