Тверь, 16 июля, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Памятник поэтам-шестидесятникам открыт в Твери у первого в России Дома поэзии имени Андрея Дементьева 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Автором памятника стал Народный художник СССР Зураб Церетели.

Пресс-служба правительства Тверской области

В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, поэты Андрей Дементьев, Евгений Евтушенко, Иосиф Кобзон, автор монумента Зураб Церетели, Герой Советского Союза — первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, звезды кино и эстрады, жители и гости города.

Памятник посвящен эпохе поэтического слова. Идея его создания родилась после написания Андреем Дементьевым стихотворения, посвященного пятерым друзьям поэта, — Булату Окуджаве, Андрею Вознесенскому, Роберту Рождественскому, Евгению Евтушенко, Бэле Ахмадулиной. Их имена указаны на памятнике вместе с именем Андрея Дементьева, который много лет был главным редактором журнала «Юность», где печатались стихотворения этих поэтов.

Это первый памятник в России, посвященный поэтам-шестидесятникам. «Сегодня появился прекрасный памятник. Он станет еще одной достопримечательностью нашего города, будет привлекать туристов, поэтов, людей, которые любят искусство», — отметил глава Тверской области Игорь Руденя.

Исполняющий обязанности губернатора также поздравил Андрея Дементьева с днем рождения — поэту исполнилось 88 лет.

«Андрей Дементьев — это легенда, символ Твери, выдающийся человек, на которого надо равняться современному поколению», — подчеркнул руководитель области.

«У нас сегодня встреча с юностью нашей. Хочу сказать благодарность руководителям области и города за такой праздник. Он дает возможность познакомиться с поэзией», — отметила Валентина Терешкова.