Вашингтон, 16 июля, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп официально представил губернатора Индианы Майка Пенса в качестве основного кандидата на пост вице-президента США, передает ВВС.

Gage Skidmore Майк Пенс

Трамп, представляя Пенса на мероприятии в отеле в Нью-Йорке, упомянул о падающей безработице в Индиане и выразил надежду, что он сможет исправить ситуацию с безработицей по всей стране.

Кроме того, по словам миллиардера, губернатор Индианы способен защитить свободу слова и вероисповедания в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претендент на президентское кресло от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая является главным конкурентом Дональда Трампа в предвыборной гонке, рассматривает в качестве кандидата на пост вице-президента экс-верховного главнокомандующего силами Североатлантического альянса в Европе, адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.

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