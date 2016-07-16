Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Из стамбульского аэропорта Ататюрка в Москву не могут вылететь примерно 150 граждан Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев.

George Redgrave Аэропорт Стамбула

«Еще в 14:00 объявлялась регистрация, потом ее неожиданно прервали, — говорит он. — Наших граждан там не больше 150 человек».

По его словам, некоторые российские туристы уже вернулись обратно в гостиницы, кто-то ожидает в аэропорту.

«С учетом того, что воздушное пространство пока закрыто, ситуация неопределенная, — говорит генконсул. — Нам сказали в авиакомпании Turkish Airlines, что они готовы начать полеты как обычно, но после того, как власти дадут разрешение на взлет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа военных поздно ночью 15 июля попыталась организовать государственный переворот в Турции. На улицы городов были выведены танки и другая военная техника. Мятеж не удался, к утру верные правительству силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. По последним данным, в результате столкновений погибли 265 человек.

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