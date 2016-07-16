Ташкент, 16 июля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Узбекистане в первом полугодии 2016 года введены в эксплуатацию 43 производственных объекта общей стоимостью $1,9 млрд, сообщили в правительстве.

Железнодорожные пути

Обеспечено увеличение объемов освоенных инвестиций на 11,8%, в том числе иностранных инвестиций и кредитов — на 17,2%. Кроме того, в 1,5 раза обеспечен рост объемов производства локализованной продукции.

В частности, введена в эксплуатацию электрифицированная железнодорожная линия Ангрен-Пап протяженностью 123,1 км, с уникальным тоннелем длиной 19,2 км, соединившая области Ферганской долины с остальной территорией республики прямым железнодорожным сообщением.

На стадии завершения — проект по электрификации железнодорожной линии Самарканд-Бухара. Проложено более 1250 км волоконно-оптических сетей широкополосного доступа. Уровень охвата населения цифровым телевидением доведен до 68%.