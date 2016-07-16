Анкара, 16 июля, 2016, 20:15 — ИА Регнум. 265 человек погибли в результате неудавшегося военного переворота в Турции. Об этом, как передает ВВС, сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Прицел

«При попытке военного переворота были убиты 104 мятежника, остальные жертвы — гражданские лица, — говорится в сообщении. — Из них 20 человек участвовали в столкновениях на стороне мятежных военных».

В администрации президента Турции также добавили, что в ходе столкновений на территории страны пострадали около 1,5 тыс. человек. Всего после неудавшегося переворота были арестованы 2389 человек, среди которых есть высокопоставленные военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа силовиков в Турции в ночь на 16 июля предприняла попытку захвата власти. Государственный переворот не удался, к утру верные властям силовики полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

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