Грозный, 16 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Возможной причиной попытки военного переворота в Турции могла стать работа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стал проводить более независимую от Запада политику. Об этом исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«На самом деле турецкие генералы привыкли вмешиваться в политику, диктовать руководству страны внутренний и внешний курс, — пишет Кадыров. — Каждая такая попытка исходила от ориентированных на Запад военных».

Врио главы Чечни добавил, что при всей неоднозначности поведения президента Турции, «он в определённой мере стал проводить более самостоятельную от Запада политику в оценке процессов, происходящих в регионе».

«Возможно это не нравится прозападным генералам», — отметил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля группа силовиков в Турции предприняла попытку захвата власти. Государственный переворот не удался, и верные властям страны силовики подавили выступление мятежников.

По предварительным данным, в ходе столкновений погибли более 250 человек, еще около 1500 ранены.