Тегеран, 16 июля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. В Мешхеде прошла встреча руководителей региональных отделений Гостелерадио Ирана. Директор Гостелерадио Ирана «Голос Исламской республики Иран» (IRIB) Абдул Али Асгари обозначил приоритетные направления работы для национальных медиа. В собрании приняли участие 33 региональных директора IRIB.

ИА REGNUM Иранский риал

«Приоритетные направления работы в этом году — экономика сопротивления, меры и действия, а также развитие местных СМИ», — подчеркнул Асгари.

Он обратил особое внимание на необходимость «планирования и разработку программ в области культуры, сельских профессий, образования и продвижения иранских товаров в экономике».

«Контрабанда товаров — одна из главных причин экономической стагнации. Обращаю внимание руководителей СМИ в регионах, в особенности тех, кто работает в приграничных зонах, необходимо уделять постоянное внимание этой проблеме», — цитирует выступление Асгари Irib News.

Глава Гостелерадио призвал местные медиа в силу возможностей производить собственный контент: фильмов, сериалов, документального кино и мультфильмов. В завершении заседания Асгари объявил о назначении своим заместителем Могаддама Мусави. Новым заместителем по работе с региональными СМИ стал Али Дараби.

В начале мая 2016 года верховный лидер Али Хаменеи назначил новым руководителем IRIB Али Асгари. Тогда Мохаммад Сарафраз ушел с поста главы Гостелерадио Ирана, проработав 18 месяцев. Три предыдущих руководителя национальных медиа проработали на своем посту по 10 лет. Ежегодный бюджет IRIB составляет около $1 млрд.