Владикавказ, 16 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Среди граждан, пострадавших в Турции при попытке государственного переворота, осетин нет. Как сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM, об этом временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова проинформировал председатель осетинской общины в этой стране Саттретдин Кусов.

Азанбек Джанаев. Три нарта

Сразу после сообщения о столкновениях в Турции Вячеслав Битаров связался с Саттретдином Кусовым. В ночном разговоре врио главы РСО-Алания попросил диаспору оказать необходимую помощь жителям страны, которые отдыхали в Турции и не смогут оперативно выехать в Россию.

«Как мне сообщают, пока поводов для беспокойства нет. Но мы готовы в любой момент максимально поддержать наших соотечественников в Турции. Их безопасность сейчас — на первом месте. А тем жителям нашей республики, которые в ближайшее время собираются туда на отдых, считаю своим долгом рекомендовать воздержаться от туристических поездок по этому направлению. До получения от турецкой стороны гарантий безопасности отдыхающих. Кто не собирается менять своих планов на отдых, прошу учесть, что регулярное авиасообщение между нашей страной и Турцией приостановлено вплоть до особого распоряжения», — подчеркнул Вячеслав Битаров.

Напомним, что в Турции проживает большая осетинская диаспора, которая поддерживает культурные связи с Северной Осетией. Диаспора входит в состав международного общественного движения «Высший совет осетин».