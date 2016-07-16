Анкара, 16 июля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Власти Греции в ближайшее время выдадут официальной Анкаре участников вооруженного мятежа, которые бежали из Турции на вертолете. Об этом, как передает ВВС, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Флаг Греции

По его словам, решение вернуть на родину турецких офицеров было достигнуто в ходе его телефонных переговоров с главой МИД Греции Никосом Коциасом.

16 июля греческие СМИ со ссылкой на представителя правительства страны Ольгу Геровасили сообщили, что власти Греции готовы вернуть Турции военный вертолет, на котором 8 турецких мятежных военных прибыли в греческий город Александруполис. Отмечалось, что вертолет будет передан Анкаре в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа силовиков в Турции предприняла попытку захвата власти в ночь на 16 июля. Государственный переворот не удался, и верные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану силовики подавили выступление мятежников.

По предварительным данным, в ходе столкновений погибли около 200 человек, еще около 1500 ранены.

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