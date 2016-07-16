Чебоксары, 16 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В чувашском Канаше вандалы повредили памятник Ленину. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии, «на совершение данного правонарушения злоумышленников подтолкнуло чрезмерное употребление спиртного».

«Девушка! Не дружи с пьющим!» Волхонка, 1920-е

Инцидент произошёл 15 июля около 2 часов ночи. В отдел полиции по городу Канаш обратился мужчина, который сообщил, что двое молодых людей побили палками памятник Ленину, после чего скрылись. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что на памятнике имеются повреждения в виде отколотых фрагментов. Подозреваемых задержали в находящемся неподалеку парке — ими оказались жители Канаша, 18 и 19 лет. Молодые люди ранее в поле зрения полиции не попадали.

Задержанные были пьяны. «Наутро, протрезвев, они не смогли объяснить свой поступок. Свою вину подозреваемые полностью признали, в содеянном раскаялись», — говорят в министерстве. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что памятники Ленину в Чувашии периодически подвергаются актам вандализма. Последний случай был в 2014 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах первокурсник разрисовал в жёлто-голубые тона памятник В. И. Ленину на улице Текстильщиков. Свой поступок он объяснил хулиганскими мотивами. Суд назначил вандалу 1 тыс. рублей штрафа.