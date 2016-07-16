Москва, 16 июля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Неизвестный из автомобиля Mercedes открыл стрельбу по другим транспортным средствам на 41 км МКАД. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На службу «02» поступило сообщение, что на 41 км МКАД из белого автомобиля марки Mercedes неизвестный сделал несколько выстрелов в сторону других автомобилей, — говорится в сообщении. — Был введен план «Перехват».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве отметили, что сотрудникам правоохранительных органов уже удалось обнаружить и остановить вышеуказанный автомобиль.

«В настоящее время устанавливается причастность водителя автомобиля к происшествию, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.