Уфа, 16 июля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. 8 человек погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим» в Уфе. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Башкирии Светлана Абрамова.

bashneft.ru Завод «Уфанефтехим»

«В результате пожара на предприятии погибли 8 человек: двое пострадавших умерли при госпитализации в карете скорой помощи, тела 3-х погибших были найдены при тушении пожара, тела еще 3-х сотрудников найдены во второй половине дня при разборе завалов», — отметила она.

По факту гибели работников предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты.