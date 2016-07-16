Люксембург, 16 июля, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Власти США не получали от руководства Турции запрос о выдаче проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации мятежа. Об этом, как сообщает Reuters, заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Люксембурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Керри добавил, что Вашингтон надеется на соблюдение конституционного процесса в отношении участников военного переворота в Турции.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в попытке государственного переворота сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, депортации которого Анкара добивается от Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции группа силовиков предприняла попытку захвата власти. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, и верные Эрдогану силовики подавили выступление военных.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли около 200 человек, еще около 1,5 тыс. получили ранения.

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