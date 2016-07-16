Баку, 16 июля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. «Дорогой Брат, с большим беспокойством и сожалением наблюдал за произошедшими в Турции минувшей ночью событиями, связанными с попыткой государственного переворота. Это — чудовищное преступление, с одной стороны, против государственности Турции, а с другой — против турецкого народа, его воли и выбора», — говорится в послании от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно событий, произошедших в ночь на 16 июля в Стамбуле и Анкаре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

«Азербайджанский народ и государство, всегда находящиеся рядом с турецким народом и государством, решительно осуждают и считают неприемлемым это преступление, направленное против Конституции и демократии Турции», — говорится в послании.

Алиев уверен, что в результате принятых турецкими властями «решительных мер по пресечению попытки переворота, продемонстрировавших единство народа и власти Турции, ситуация в братской стране за короткое время стабилизируется и войдет в прежнее русло».

«Дорогой Брат, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким шехидов, отдавших жизнь во имя пресечения попытки государственного переворота, желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Алиев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники применили тяжелую технику и боевую авиацию.

По последней информации, благодаря сторонникам президента Эрдогана среди военных удалось предотвратить переворот и задержать организаторов путча. В результате неудавшегося военного переворота в Турции погибли 194 человека, среди которых есть и гражданские.

Также сегодня стало известно, что вертолет ВВС Турции с группой мятежных военных приземлился на греческой территории вблизи Александруполиса. Военные попросили у греческих властей политического убежища.