Бишкек, 16 июля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. «США нужен конфликт на Ближнем Востоке. Таким образом Белый дом решает две задачи: перекрывает поставки энергоресурсов в Китай и выбивает Анкару с позиции лидерства в регионе», — заявил политолог из Киргизии Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM попытку захвата власти в Турции.

ИА REGNUM

По мнению политолога, официальная Анкара в ближайшее время полностью сосредоточится на устранении последствий военного бунта и стабилизации ситуации. Однако, несмотря на уверенность в своих силах, которую демонстрирует глава Турции Реджеп Эрдоган, конфликт может затянуться.

«Мятеж организовали не высшие военные чины, а участники «среднего звена». Возможно, они получили устную поддержку от Вашингтона, который открыто выражал недовольство действующей властью», — считает эксперт.

По его словам, официальная Анкара попытается выйти победителем из заранее проигрышного положения. «Эрдоган захочет обратить ситуацию в свою пользу: укрепить власть и сплотить народ. Такие действия, разумеется, несут определенный выигрыш в тактическом плане. Но в стратегическом разрезе — это однозначный проигрыш. Ослабление армии повлечет активизацию курдов, которые потребуют независимости. А откат от светских реформ Ататюрка приведет к усилению исламского фактора», — уверен Марс Сариев.

Оценивая глобальные политические процессы, киргизский аналитик отметил, что США ждет развития конфликта в Турции для того, чтобы реализовать сценарий, подобный событиям в Сирии и Египте. «Если Турция при Эрдогане скатиться в гражданскую войну, то весь регион можно будет «сдавать на утилизацию», — резюмировал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Согласно последним данным, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось предотвратить путч и задержать его организаторов. В результате неудавшегося мятежа погибли 47 гражданских лиц, 41 полицейский и 106 путчистов. Отметим также, что Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в аэропорту Стамбула, заявил о том, что мятежники, предпринявшие попытку военного переворота в Турции, получали команды из США.