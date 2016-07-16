Анкара, 16 июля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Турции заблокирована и отключена от электроснабжения военная база «Инджирлик», где также располагаются самолеты стран Североатлантического Альянса. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении консульства США в Турции.

USAFE AFAFRICA Военная база НАТО «Инджирлик» в Турции

«Местные власти перекрыли движения с и на базу ВВС Инджирлик, — говорится в сообщении. — Энергоснабжение на базе прекращено, и консульство призывает американских граждан избегать посещения авиабазы до ее возвращения к нормальному режиму работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции группа силовиков предприняла попытку захвата власти. Мятеж не удался, и верные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану силовики подавили выступление военных.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли около 200 человек, еще около 1500 ранены. Вооруженным силам страны удалось арестовать почти 3 тыс. военных, замешанных в мятеже.

Читайте также: В результате неудавшегося военного переворота в Турции погибли 194 человека