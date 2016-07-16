Анкара, 16 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Одним из участников попытки государственного переворота в Турции был пилот, который в ноябре 2015 года сбил бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ). Об этом мэр Анкары Мелих Гекчек заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

По его словам, военный пилот был членом организации, основанной проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в подготовке мятежа.

Мэр Анкары подчеркнул, что именно эта организация несет ответственность за ухудшение отношений Турции и РФ. При этом Гекчек добавил, что это было давно известно властям Турции, но до настоящего времени они не озвучивали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции в Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивали, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы, и тому есть подтверждение объективного контроля. После этого отношения двух стран резко испортились.

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