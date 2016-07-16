Москва, 16 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает возможным повторный госпереворот в Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. По его мнению, смена власти возможна через год-два.

Иван Шилов ИА REGNUM

У Турции сегодня достаточно напряженные отношения с соседями, к тому же на ее границах идет война — в Сирии, произошло серьезное охлаждение и в отношениях с Россией, поэтому, рассуждает Жириновский, «Эрдоган все равно не удержится».

«В конце года, через год-два будет очередной военный переворот», — сказал Жириновский.

«Очередной военный переворот неизбежен, ибо Турция в тупике. Она не может встать во главе исламского мира. На пути Турции — Армения, Греция, Болгария. Турция завязла в Сирии, с курдами ничего не получается. Эрдоган предпринял слишком резкую попытку пойти его, эрдогановским путем. Время уже ушло. Так мог делать Ататюрк. А Эрдоган должен был создать коалиционное правительство, не мешать другим партиям набрать больше голосов, договориться с курдами, закрыть границу с Сирией, не портить отношения с Россией», — рассуждает ЛДПР.

За годы правления Эрдогана, а он у власти 14 лет, народ Турции от него устал, отметил депутат Госдумы, и простые люди с удовольствием поддержали бы успешный военный переворот, о чем свидетельствуют все предыдущие волнения в этой стране. «Турция хочет, чтобы военные навели порядок и ушли», — заключил Жириновский.