Москва, 16 июля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Отправка граждан Российской Федерации в Турцию временно приостановлена из-за обострения внутриполитической ситуации в этой стране. Об этом сообщается в субботу, 16 июля, на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Аэропорт

«В связи с обострением внутриполитической ситуации в Турецкой Республике отправка граждан РФ в города Турции регулярными рейсами российских и турецких авиакомпаний временно приостановлена, — говорится в сообщении. — Ограничение на выполнение завозных рейсов будет действовать вплоть до прояснения политической обстановки».

При этом в Росавиации отмечают, что авиакомпании России и Турции продолжат вывозить туристов из турецких аэропортов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа силовиков предприняла попытку захвата власти в Турции в ночь на 16 июля. На данный момент режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана контролирует большую часть территории страны. Мятежники действуют разрозненными группами и продолжают оказывать сопротивление военным.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли более 160 человек, еще около 1500 ранены. Вооруженным силам страны удалось арестовать почти 3000 военных, замешанных в мятеже.

Читайте также: Совет Федерации: Эвакуации граждан РФ из Турции не требуется