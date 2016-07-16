Тбилиси, 16 июля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Партия «Свободные демократы» назвала первую двадцатку своего избирательного списка, который будет представлен на выборах в парламент Грузии в октябре 2016 года.

ALDE Communication Ираклий Аласания и Виктор Долидзе

На четвертом съезде партии ее избирательный «костяк» представил лидер «Свободных демократов» Ираклий Аласания. В основном список состоит из довольно известных широкой общественности политиков. Судя по списку, обновлять ряды партии и пополнять новыми лицами Аласания и его соратники в преддверии выборов не спешат.

Возглавил избирательный список партии сам Ираклий Аласания, также вошли в него депутаты нынешнего парламента Виктор Долидзе, Нино Гогуадзе, Зураб Абашидзе, Ираклий Чиковани, Шалва Шавгулидзе, Давид Онопришвили, Тамаз Шиошвили, Георгий Цагареишвили, бывший министр иностранных дел Майя Панджикидзе, бывший госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили.

В первую двадцатку также вошли Тамар Кекенадзе, Тамар Амашукели, Вахтанг Мчедлидзе, Тинатин Ревазишвили, Теймураз Салуквадзе, Тамар Коберидзе, Николоз Пруидзе, Беньямин Касимов и Михаил Авакян.

Съезд «Свободных демократов» проходил в Тбилисском дворце спорта. Аласания и его соратники впервые самостоятельно будут участвовать в парламентских выборах.

Ранее избирательные списки своих партий представили «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Обе партии существенно обновили свои ряды перед выборами.