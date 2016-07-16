Москва, 16 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Министерству транспорта и другим органам исполнительной власти обеспечить поддержку российским туристам, которые находятся в турецких аэропортах или ожидают вылета из РФ в Турцию. Об этом сообщает в субботу, 16 июля, пресс-служба президента РФ.

Аэропорт

«Путин поручил Министерству транспорта и другим органам исполнительной власти принять меры для соответствующего информирования пассажиров, организации их вывоза из турецких аэропортов и обеспечения всем необходимым пассажиров, ожидающих вылета в Турцию в российских аэропортах до прояснения ситуации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава государства продолжает в оперативном режиме получать информацию о развитии ситуации в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа военных совершила попытку захвата власти в Турции в ночь на 16 июля. Мятежники применили тяжелую технику и боевую авиацию. Однако лояльным президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану войсковым частям, правоохранительным органам и спецслужбам удалось подавить выступление мятежников. По предварительным данным, в результате столкновений погибли более 160 человек, еще около 1500 получили ранения.

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