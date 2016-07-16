Москва, 16 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Массовая эвакуация граждан РФ, отдыхающих на курортах в Турции, пока не требуется. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в интервью РИА Новости.

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«Власти РФ готовы к любому развитию ситуации, — говорит он. — Однако пока, судя по поступающим сообщениям, обстановка постепенно нормализуется, и эвакуация россиян не требуется».

При этом Озеров добавил, что туристы из РФ, находящиеся в настоящее время в Турции, могут быть в случае непосредственной опасности эвакуированы с помощью МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции группа военных предприняла попытку захвата власти. На данный момент режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана контролирует большую часть территории страны. Мятежники действуют разрозненными группами и продолжают оказывать сопротивление вооруженным силам страны.

На данный момент известно об аресте почти 3000 силовиков, замешанных в мятеже. По предварительным данным, в результате столкновений погибли более 160 человек, 1440 ранены.