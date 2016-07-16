Ереван, 16 июля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 июля, отправился в Нагорно-Карабахскую Республику, где состоялась его встреча с президентом Карабаха Бако Саакяном, сообщает пресс-служба президента Армении."Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия и расширения сотрудничества двух армянских республик», — говорится в сообщении.

president.am Серж Саргсян и Бако Саакян в Карабахе

Последний раз Серж Саргсян был в Карабахе меньше месяца назад — 22 июня. А после апрельских боевых действий это уже третий визит президента Армении в Степанакерт. По мнению многих экспертов, на данном этапе переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят довольно интенсивно и руководству Армении необходимо из первых рук узнавать позицию и настроения в Карабахе. А после недавно проведенного в Карабахе соцопроса, один из вопросов которого касался возможных территориальных уступок и который был организован близкими к властям Армении организациями, некоторые политологи отмечают, что документ по карабахскому урегулированию уже практически согласован, и делается попытка подготовить армянское общество к возможным уступкам.

То, что в переговорном процессе есть значительные сдвиги подтвердил 12 июля в Баку глава МИД России Сергей Лавров. По его словам стороны в нагорно-карабахском урегулировании подошли к успеху гораздо ближе, чем это было до сих пор."У нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем было до сих пор», — цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

При этом глава МИД РФ добавил, что деталей договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня раскрывать не будет.