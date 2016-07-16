Анкара, 16 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Власти Турции после экстренного совещания, которое было созвано в связи с попыткой военного переворота, объявили об отстранении 2745 судей Высшего совета судей и прокуроров Турции. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает агентство Anadolu.

Судейская мантия

Напомним, в Турции группа военных предприняла попытку захвата власти в ночь на 16 июля. На данный момент режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана контролирует большую часть территории страны. Мятежники действуют разрозненными группами и продолжают оказывать сопротивление силовикам Эрдогана.

На данный момент известно об аресте почти трех тысяч военных, замешанных в мятеже. По предварительным данным погиб 161 человек, 1440 ранены.