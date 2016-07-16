Владикавказ, 16 июля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. За шесть месяцев текущего года в Моздокском районе РСО-Алания на 14,6% возросло количество зарегистрированных преступлений, а раскрываемость составила 84,25%. Как сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил начальник ОМВД по муниципальному району полковник полиции Роланд Цховребов в ходе встречи главы МВД по Северной Осетии Михаила Скокова с жителями Моздока и Моздокского района.

Цитата из х/ф «Кукарача». реж. Сико Долидзе, Кети Долидзе. 1982. СССР Кукарача (он же участковый инспектор Георгий Тушурашвили)

Начальник отдела полиции подчеркнул, что особенности положения района, граничащего с Чечней, Ингушетией, Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем, имеющего общую протяженность административных границ 222 км, являются дополнительным фактором, отягощающим криминогенную обстановку. Частично указанными обстоятельствами руководитель местной полиции объяснил рост краж автотранспортных средств. Подтверждением тому он привел факт задержания сотрудниками уголовного розыска и уполномоченными участковыми полиции группы жителей из сопредельной республики, занимавшейся кражами автомашин.

Особую озабоченность Роланд Цховребов выразил в связи с сохраняющейся угрозой экстремистских и террористических проявлений, сообщив, что в районе выявлено 5 преступлений указанной направленности. В качестве примера руководитель районного отдела полиции отметил, что 12 жителей и уроженцев Моздокского района принимают участие в боевых действиях в Сирии в составе международных террористических организаций на стороне так называемой оппозиции.

После выступления начальника ОМВД по Моздокскому району слово взял министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-майор полиции Михаил Скоков. Он высказал ряд замечаний по работе полиции Моздокского района и отметил имеющийся рост преступности в районе и снижение раскрываемости, в том числе недостаточную работу по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.

Руководитель республиканского МВД коснулся и имеющегося на протяжении долгого времени некомплекта в отделе полиции, который составляет около 10% от численности личного состава. По мнению Михаила Скокова, столь высокий уровень неукомплектованности подразделения является недоработкой, прежде всего, руководителя отдела. Скоков отметил, что кадровая работа всегда должна ставиться во главу угла, а большой некомплект создает дополнительную нагрузку на личный состав, что неминуемо отражается на качестве работы и, как следствие, порождает недовольство у населения.

«Я вынужден лично заниматься вопросами назначения на ответственные должности достойных офицеров, так как в отделе нет прочного фундамента, сплоченного руководящего состава. К сожалению, системная работа по подбору кадров не ведется не только в Моздокском районе, но и, в целом, по республике. Кадровый вопрос в районе будет взят мною под личный контроль и в ближайшее время мы переломим сложившуюся ситуацию», — заверил Скоков.

Министр посетовал на то, что отсутствует пропаганда престижа службы в органах внутренних дел, в связи с чем потребовал от руководства районного отдела полиции немедленно организовать работу в данном направлении. Он жестко спросил с начальника ОМВД района за неудовлетворительную работу по взаимодействию с добровольными народными дружинниками, в том числе казачеством, призвав кардинально изменить положение дел в данном направлении. Глава силового ведомства потребовал в кратчайшие сроки организовать совместное несение службы с казачеством, довести численность казаков-дружинников в целом по району до 500 человек.

Прозвучал вопрос от общественности района по недопущению отклонений от законодательства РФ в период проведения предстоящих выборов и действиях сотрудников полиции в различных нештатных ситуациях. Министр отметил, что политическая борьба, предстоящая на сентябрьских выборах в Государственную думу РФ, ожидается в республике очень конкурентная. По его словам, МВД Северной Осетии готово обеспечить законность и общественный порядок во время предвыборной кампании и в день выборов, не допустить нарушений прав избирателей и кандидатов.

Находившиеся в зале жители города Моздока и Моздокского района встречали его ответы на те или иные вопросы одобрительными аплодисментами. Вопросов же было задано много, причем многие из них Михаил Скоков решал тут же, в зале — например, по обеспечению сельских уполномоченных участковых инспекторов полиции служебным автотранспортом, восстановление на службе бывшего сотрудника МВД из числа жителей района.

Министр обратил внимание присутствующих на то, что полиция нуждается в поддержке общественности. По его мнению, только вместе с населением, имеющим активную гражданскую позицию, полиция может навести должный порядок. Глава республиканского МВД отметил, что необходимо вывести взаимодействие полиции и общества на принципиально новый уровень.

Отметим, что министр также провел личный прием жителей Моздокского района.

Напомним, что Михаил Скоков занял должность министра внутренних дел по Северной Осетии в апреле 2016 года. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Артура Ахметханова, добровольно оставившего в конце 2015 года пост главы силового ведомства РСО-Алания.