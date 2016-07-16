Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Ситуация в Стамбуле, где, как и в Анкаре, разворачивались события неудавшегося военного мятежа, понемногу нормализуется. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают турецкие СМИ.

Sercan Engin Босфор. Стамбул, Турция

Власти открыли проход для танкеров через пролив Босфор, который ранее был закрыт для всех коммерческих судов.

Также стало известно, что первые четыре международных рейса вылетели из стамбульского Международного аэропорта имени Ататюрка после того, как воздушное пространство над северо-западом Турции было открыто.

Вместе с тем, отдельные группы мятежников ещё оказывают сопротивление верным правительству силовикам. Стало известно, что мятежники захватили фрегат «Явуз» ВМС Турции и командующего флотом.