Тегеран, 16 июля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Член Комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса Ирана Сайед Хоссейн Нагави Хоссейни осудил попытку военного переворота в Турции.

ИА REGNUM Турция — ИГИЛ

«Иран решительно осуждает любые попытки переворотов, терроризма или вмешательства во внутренние дела государств», — заявил парламентарий в интервью агентству Tasnim News.

Тем не менее, по словам Хоссейни, политический кризис в Турции «плата за проводимую Анкарой политику поддержки террористов».

«Правительство, которое открыто оказывает финансовую помощь и поставляет вооружение террористам в Сирии, после прошедшей ночи, должно понять, какие последствия вызывает его политика вмешательства», — отметил Хоссейни, добавив, что «турецкие политики должны уважать волю народа в соседних государствах, в частности, сирийцев».

В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. По последней информации, президенту Эрдогану удалось предотвратить переворот и задержать организаторов путча.