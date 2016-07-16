Анкара, 16 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Лидером мятежников в Турции может являться бывший главнокомандующий ВВС республики Азын Озтюрк. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает агентство DHA со ссылкой на военные источники.

Sarah Ward ВВС Турции

Озтюрк командовал ВВС Турции с 2013 по 2015 годы. Он должен был уйти в отставку 30 августа 2016 года. По данным СМИ Озтюрку предстояла не только отставка, но и военный совет, предполагалось рассмотреть его возможные связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.

СМИ предполагают, что Озтюрк решил не дожидаться судилища и соорудить военный переворот. Судя по масштабу выступления мятежных военных, вряд ли один только Озтюрк был лидером мятежников.

Стоит отметить, что Озтюрк уже подозревался в подготовке военного переворота. В отношении него больше года идет расследование.